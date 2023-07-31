СК Днепр-1 на выезде сыграет против Панатинаикоса в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Панатинаикос – СК Днепр-1 состоится 1 августа. Стартовый свисток раздастся в 20:30 по киевскому времени. Игра пройдет в столице Греции на стадионе Апостолос Николаидис. Вице-чемпионам Украины нужно отыграть отставание после первого матча, который они проиграли со счетом 1:3.

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Напомним, что победитель этой пары в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет против Марселя, в составе которого выступает Руслан Малиновский. Проигравший вылетит в квалификацию Лиги Европы, где на него уже ждет чешская Славия.

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В прямом эфире поединок этих команд будет снова транслировать телеканал УНИАН. Смотреть матч онлайн можно на YouTube-канале Footballhub. Основные события игры можно будет просмотреть в текстовом формате – соответствующую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

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