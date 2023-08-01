Панатинаикос принимает СК Днепр-1 в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА между Панатинаикосом и СК Днепр-1 начался в 20:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на канале УНИАН, Youtube-трансляция от FootballHub доступна в этой новости, текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24". Первая встреча завершилась победой греков со счетом 3:1.

Игроки СК Днепр-1 отравились перед матчем с Панатинаикосом – клуб проводит расследование и имеет претензии к грекам.

За несколько часов до матча стало известно, что вечером стало плохо сразу 15 (!) представителям украинского клуба. Все они ощущали симптомы отравления. Шестеро из восьми днем чувствовали себя удовлетворительно.

Стартовые составы

Панатинаикос: Бриньоли – Коцирас, Едвай, Магнуссон, Хуанкар – Перес, Вильена – Паласиос, Джуричич, Бернард – Шпорар

СК Днепр-1: Волынец – Мирошниченко, Сваток, Сарапий, Каплиенко – Рубчинский, Бабенко – Пасич, Пихалёнок, Бланко – Довбик

Панатинаикос – СК Днепр-1: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов