Первая лига официально стартовала: результаты дебютных матчей сезона 2023/24
Первая лига с открытием нового сезона на день опередила элитный дивизион Украины.
Первая лига 2023/24, 1 тур
Группа Б
ФСК Мариуполь – Виктория – 0:0
Группа А
Буковина – Нива Т – 0:1
Гол: Хруставка, 32
Открыть сезон выпала честь ФСК Мариуполь и Виктории, которая год была вынуждена пропустить из-за войны. К сожалению, яркого старта не получилось. Команды Олега Красноперова и Анатолия Бессмертного завершили встречу "сухо".
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Автором первого гола в новом сезоне оказался Олег Хруставка. Защитник тернопольской Нивы буквально с нескольких сантиметров занес мяч после затяжной атаки. Этого гола хватило для победы над Буковиной. Под занавес встречи команды прибавили эмоций массовой стычкой, но без серьезных последствий.
Завтра наконец-то стартует УПЛ, однако программа Первой лиги также обещает быть очень интересной. Мирон Маркевич возвращается после 7-летнего тренерского перерыва и в 17:00 выведет Карпаты на матч против новичка дивизиона – Хуста.
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