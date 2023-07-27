Первая лига с открытием нового сезона на день опередила элитный дивизион Украины.

Первая лига 2023/24, 1 тур

Группа Б

ФСК Мариуполь – Виктория – 0:0

Группа А

Буковина – Нива Т – 0:1

Гол: Хруставка, 32

Открыть сезон выпала честь ФСК Мариуполь и Виктории, которая год была вынуждена пропустить из-за войны. К сожалению, яркого старта не получилось. Команды Олега Красноперова и Анатолия Бессмертного завершили встречу "сухо".

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Автором первого гола в новом сезоне оказался Олег Хруставка. Защитник тернопольской Нивы буквально с нескольких сантиметров занес мяч после затяжной атаки. Этого гола хватило для победы над Буковиной. Под занавес встречи команды прибавили эмоций массовой стычкой, но без серьезных последствий.

Завтра наконец-то стартует УПЛ, однако программа Первой лиги также обещает быть очень интересной. Мирон Маркевич возвращается после 7-летнего тренерского перерыва и в 17:00 выведет Карпаты на матч против новичка дивизиона – Хуста.

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