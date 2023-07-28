Полтавская Ворскла продемонстрировала СК Днепр-1, как надо выгрызать победы, сражаясь до последней секунды.

Накануне Ворскла стартовала в Лиге конференций, сыграв во 2-м раунде квалификации с грузинской Дилой. Несмотря на довольно слабую игру, подопечным Виктора Скрипника уже в добавленное время удалось вырвать победу над командой Андрея Демченко и принести первые еврокубковые очки в копилку Украины.

О старте полтавчан в третьем по силе евротурнире и шансах на дальнейший успех смотрите в нашем выпуске на YouTube-каналі "Футбол 24".

Ворскла вырвала победу над Дилой благодаря шедевру на 90+3 – украинцы были лучшими в грузинской команде