Первый конфликт Месси в Майами: аргентинец в стиле Пепе снес соперника, а затем преследовал вплоть до раздевалки
Нападающий Интер Майами Лионель Месси запомнился в матче против Орландо Сити не только результативными действиями.
Аргентинец продолжает зажигать в составе новой команды. В очередном матче Лионель Месси дважды отличился за Интер Майами, помог одержать третью победу подряд.
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Впрочем, поведение аргентинца на поле вызвало немало споров. В одном из эпизодов Месси грубо сфолил против Сесара Араухо. Когда игрок Орландо Сити в борьбе придержал аргентинца, звезда апеллировал к судье, требуя желтой карточки для обидчика. На этом конфликт не кончился. Месси с Араухо, возвращаясь в раздевалку, продолжили спорить. Разговор на повышенных тонах чуть не закончился потасовкой.
Напомним, что в итоге Орландо Сити проиграл Интер Майами со счетом 1:3. Лео Месси в трех матчах за свою команду забил пять голов и оформил одну результативную передачу.