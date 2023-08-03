Нападающий Интер Майами Лионель Месси запомнился в матче против Орландо Сити не только результативными действиями.

Аргентинец продолжает зажигать в составе новой команды. В очередном матче Лионель Месси дважды отличился за Интер Майами, помог одержать третью победу подряд.

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Впрочем, поведение аргентинца на поле вызвало немало споров. В одном из эпизодов Месси грубо сфолил против Сесара Араухо. Когда игрок Орландо Сити в борьбе придержал аргентинца, звезда апеллировал к судье, требуя желтой карточки для обидчика. На этом конфликт не кончился. Месси с Араухо, возвращаясь в раздевалку, продолжили спорить. Разговор на повышенных тонах чуть не закончился потасовкой.

Напомним, что в итоге Орландо Сити проиграл Интер Майами со счетом 1:3. Лео Месси в трех матчах за свою команду забил пять голов и оформил одну результативную передачу.

Clara falta de Messi sobre Araujo… no hay falta de Araujo sobre Messi… pero el árbitro pita a favor del Inter Miami…



“Si Messi lo pide, a Messi le damos”. pic.twitter.com/EW1EJ6h0B1 — Jose del Valle (@delvalle_ESPN) August 3, 2023

Messi and César Araújo continued going back and forth into halftime after Messi shoved him pic.twitter.com/n7u0yC69Mw — ESPN FC (@ESPNFC) August 3, 2023