Форвард шотландского Хиберниана Николай Кухаревич стал первым украинцем, защищающим цвета валлийского клуба.

В Испании появится украинский топ-дуэт, Зинченко трогают партнеры, а Мудрика – тренер

Бывший форвард Руха подписал со Суонси, выступающим в английском Чемпионшипе – втором по престижности дивизионе Англии. Также в дайдежсти о возможном возвращении Романа Яремчука в Украину и трансферная сага с Килианом Мбаппе.