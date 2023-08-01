Первый украинец в Чемпионшипе после Реброва, трансферная сага Мбаппе, вернется ли Яремчук в УПЛ?
1 августа 23:06 - Читати українською
"Футбол 24" подготовил дайджест последних новостей из мира футбола.
Форвард шотландского Хиберниана Николай Кухаревич стал первым украинцем, защищающим цвета валлийского клуба.
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Бывший форвард Руха подписал со Суонси, выступающим в английском Чемпионшипе – втором по престижности дивизионе Англии. Также в дайдежсти о возможном возвращении Романа Яремчука в Украину и трансферная сага с Килианом Мбаппе.
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