"Во-первых, хочу поблагодарить польскую сторону, которая предоставила нам возможность хорошо тренироваться. У нас есть два поля хорошего качества и все условия, чтобы хорошо подготовиться к игре. Но каждый тренер знает, что в первом официальном матче ты не знаешь, где стоишь, как оно пройдет. Мы волнуемся, но знаем, что все зависит от нас.

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Конечно, мы смотрели матчи Дилы с Дунайской Стредой. Уже после первой игры сомневался, что словаки пройдут дальше, потому что Дила – техничная команда, у которой очень квалифицированный тренер и воспитанники. Нас ждет очень мощный матч, но сначала мы должны смотреть на себя, и только потом – на соперника.

План уже есть, но еще есть детали, которые мы должны улучшить в плане того, какой у нас будет настрой. Мы имеем собственные наработки, мы видели, как играет Дила. Но они сыграли две официальные игры, а мы еще не играли – можно сказать, это минус для нас. А так, я вижу ребят – глаза горят", – сказал Скрипник на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок Ворсклы с Дилой состоится уже сегодня, 27 июля, на стадионе польского города Тихи. Начало встречи в 20:30.

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