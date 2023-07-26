Экс-защитник Ингульца Дмитрий Поспелов продолжит карьеру в Румынии, сообщает Sport.ua.

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31-летний защитник будет играть за команду Униря Слобозия, которая выступает во втором по силе дивизионе. Дмитрий уже прибыл в лагерь румынского клуба – сторонам осталось согласовать последние формальности перед подписанием контракта.

Напомним, Поспелов – воспитанник одесского футбола. Выступал за овидиопольский Днестр, Одессу, Реал Фарму, Жемчужину, Металлист 1925, Черноморец и азербайджанский Туран-Т. Последним его клубом был Ингулец, который он покинул 1 июля (в прошлом сезоне провел за петровцев 18 матчей без результативных действий). Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

К слову, сегодня контракт с бронзовым призером Румынии – ЧФР Клуж – подписал экс-звезда сборной Украины Евгений Коноплянка.

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