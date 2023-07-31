Состоялись последние матчи группы В на женском чемпионате мира 2023 года. Австралия и Нигерия вышли в плей-офф.

ЧМ-2023. Группа В, 3 тур

Канада – Австралия – 0:4

Голы: Расо, 9, 39, Фаулер, 58, Кетли, 90+3 (п)

Нигерия – Ирландия – 0:0

Чемпионат мира вполне мог остаться без хозяек уже после группового этапа. Новая Зеландия упустила свой шанс, проиграв аутсайдеру. В Австралии же задача была очень сложной – нужно было побеждать действующих олимпийских чемпионок.

ЧМ-2023: Испания потерпела позорное поражение и готовится к худшему, 1000-й гол на прощание – известны первые пары плей-офф

Канаду вообще можно назвать самым большим провалом ЧМ-2023. Попав в довольно несложную группу, она умудрилась из нее не выйти. И это нельзя назвать незаслуженным итогом. Канадки расписали ничью с Нигерией, затем едва дожали Ирландию, а против Австралии не было никаких шансов.

"Матильды" еще в первом тайме забили три гола (засчитали, правда, два), а после перерыва только увеличили свое преимущество. На самом деле, счет должен был быть еще более неприличным. Канада была обречена, хотя теоретически ей было достаточно даже ничьей.

Следовательно, Кристин Синклер завершила международную карьеру на очень неприятной ноте. Лучшая бомбардира в истории женских сборных еще до чемпионата мира сообщала, что этот турнир станет последним в футболке национальной команды. Синклер сыграла за Канаду более трехсот матчей, в которых забила 190 голов. Кристин также стала первой футболисткой, сыгравшей на шести Мундиалях.

В параллельном матче Нигерия расписала "сухую" ничью против Ирландии. Европейки достаточно достойно провели свой первый Мундиаль. Африканки второй чемпионат мира подряд выходят в плей-офф. В 1/8 финала они сыграют против победителя группы D (вероятнее всего, Англии). Соперником Австралии станет вторая команда из того же квартета (больше всего шансов у Дании).