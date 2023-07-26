Почему не Динамо: Днепр-1 шокировал греков, партнер Роналду уничтожил, экс-динамовец добил – как потерять 10 млн евро
"Футбол 24" проанализировал первую встречу между СК Днепр-1 и Панатинаикосом в квалификации Лиги чемпионов.
Панатинаикос достаточно просто победил СК Днепр-1, что очень удивило греческих фанатов, которые ожидали гораздо больше от соперника и хотели бы сыграть против киевского Динамо. Такое выступление днепрян сделало вылет в Лигу Европы, а затем и потерю 10 млн евро за выход в следующую стадию квалификации ЛЧ, более реальными.
Одним из главных героев встречи стал бывший одноклубник Роналду в Реале – Хуанкар. Довбик попробовал себя в новой роли, временно став плеймейкером вместо финишера атак. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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