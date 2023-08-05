"Никто меня не отстранил, просто я не вхожу в планы Калитвинцева. Я буду ехать в другую команду. Больше я ничего говорить не хочу. Мужики, вы – журналисты, узнавайте информацию в других местах. Меня эти вопросы достали, если честно, каждый день звоните, у меня нет времени", – отметил Вакула в комментарии Fanday.

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Журналист Михаил Спиваковский озвучил причину ухода Владислава из Полесья: "Насколько знаю, была ситуация в конце сезона, когда Полесье отмечало свое первое место в Первой лиге. Не можем говорить, что где-то там один человек набрасывался и где-то там полез в драку. Там произошла определенная передряга – не буду вдаваться в детали, это не очень этично.

Но нашли именно Вакулу. Ситуация в том, что Вакула уже в принципе там был на "желтой карточке", как я понимаю. И после этой ситуации его не на трансфер, а просто уволили. Насколько я знаю, сейчас ведется разговор, чтобы, возможно, Роман Григорчук пообщался с Вакулой и, может, нашел какой-то общий язык".

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