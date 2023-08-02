Украинский полузащитник Александр Назаренко стал игроком Полесья, сообщает официальный сайт житомирян.

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О сроках и условиях соглашения не сообщается.

Напомним, Назаренко подписал предварительный контракт с командой Юрия Калитвинцева еще в начале июля (соглашение с днепрянами истекало зимой 2023 года), чем вызвал раздражение СК Днепр-1. 23-летнего вингера отлучили от основы, не взяли на сборы в Закарпатье, заставив тренироваться с U-19. По информации СМИ, финальные договоренности по трансферу проходили на уровне президентов двух клубов.

К слову, Назаренко – воспитанник Днепра, за который и начал профессиональную карьеру в 2016 году. В прошлом сезоне провел за "спортклубовцев" 31 матч во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста. Летом 2023 года в составе сборной Украины U-21 стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы и помог "сине-желтым" впервые в истории пробиться на Олимпиаду. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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