"Усилит ли Чигринский нынешний Шахтер? Сложно ответить. Для Дмитрия этот переход плюс, а для команды – вопрос.

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Ракицкий, например, очень хорошо выглядит, хотя от него мало чего ожидали. Чигринский точно не помешает нашему чемпионату, тем более он хороший парень.

Может, ван Леувен импровизирует. Он из ненужных футболистов сделал команду в Заре, почему ему не повторить это в Шахтере? Сейчас в Украине такой уровень футбола, что и до 40 лет можно играть, поэтому я не удивлюсь, если Чигринский будет играть в основе. Каши он точно не испортит. Смотрю, уже пора мне и Бессонову возвращаться.

Чигринский точно сильнее Бондаря. Вероятнее всего, Дмитрия и взяли на его место. Я не удивлюсь, если Чигринский вытеснит из основы Бондаря и тот после восстановления вообще не будет попадать в состав. Чигринский играет лучше, чем Бондарь, опыта у него тоже больше, а скорость в защите не особо нужна, главное – читать игру", – сказал Леоненко в комментарии FanDay.

Напомним, накануне СМИ заявили, что Срна провел переговоры с Чигринским о возвращении в Шахтер и получил от экс-партнера согласие.

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