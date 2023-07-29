Барселона и Порту достигли соглашения по поводу трансфера полузащитника "блаугранас" Нико Гонсалеса за 8,5 миллионов евро. Об этом информирует официальный сайт каталонского клуба.

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Согласно источнику, Барселона оставила за собой право выкупа игрока. Если каталонцы захотят воспользоваться этой опцией, им придётся заплатить 30 миллионов евро. У этой возможности есть свой срок – до 30 июня 2025 года. Об этом информирует уже официальный сайт Порту.

"Блаугранас" получит 40% процентов в случае продажи игрока португальским клубом. Сам Гонсалес подписал с "драконами" контракт до 2028 года. Его клаусула составляет 60 млн евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Нико выступал в составе Валенсии на правах аренды.

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