Порту приобрёл полузащитника Барселоны – его клаусула составит 60 млн евро
Полузащитник Нико Гонсалес продолжит свою карьеру в чемпионате Португалии.
Барселона и Порту достигли соглашения по поводу трансфера полузащитника "блаугранас" Нико Гонсалеса за 8,5 миллионов евро. Об этом информирует официальный сайт каталонского клуба.
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Согласно источнику, Барселона оставила за собой право выкупа игрока. Если каталонцы захотят воспользоваться этой опцией, им придётся заплатить 30 миллионов евро. У этой возможности есть свой срок – до 30 июня 2025 года. Об этом информирует уже официальный сайт Порту.
"Блаугранас" получит 40% процентов в случае продажи игрока португальским клубом. Сам Гонсалес подписал с "драконами" контракт до 2028 года. Его клаусула составляет 60 млн евро.
Напомним, что в прошлом сезоне Нико выступал в составе Валенсии на правах аренды.
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