Потенциальные соперники Динамо и СК Днепр-1 в Лиге конференций – все расклады перед жеребьевкой плей-офф квалификации
Украинские клубы пребывают в ожидании будущих оппонентов в еврокубках.
Уже сегодня, 7 августа, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги конференций сезона 2023/24. На этой стадии могут сыграть сразу две украинские команды – Динамо и СК Днепр-1 (оба коллектива будут сеяными).
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Если Динамо в 3-м раунде ЛК пройдет греческий Арис – его потенциальными соперниками в следующем туре могут стать победители пар:
Дила (Грузия) / АПОЭЛ (Кипр)
Бешикташ (Турция) / Нефтчи (Азербайджан)
Б-36 Торсгавн (Фарерские острова) / Риека (Хорватия)
Тобол (Казахстан) / Дерри Сити (Северная Ирландия)
СК Днепр-1 попадет в 4-й тур отбора ЛК, если не пройдет Славию в 3-м квалифайраунде Лиги Европы. Возможными оппонентами команды Александра Кучера в третьем по силе еврокубке (в случае вылета от пражан) будут:
Лех (Польша) / Спартак Трнава (Словакия)
Арока (Португалия) / Бранн (Норвегия)
Адана Демирспор (Турция) / Осиек (Хорватия)
Хиберниан (Шотландия) / Люцерн (Швейцария)
Напомним, первые поединки 4-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 августа. Ответные матчи – через неделю, 31 августа.
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