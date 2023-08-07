Хозяева вышли вперед уже в дебюте встречи: Волошин оказался на газоне после фола Бизимана и Антюх с одиннадцатиметрового открыл счет в матче. Вскоре Вантух мог удваивать, мощно стреляя в правую девятку – Клищук в прыжке едва вытащил.

Кривбасс в матче с тремя пенальти и удалением уверенно победил Зарю

На 40-й минуте перекладина спасла Зарю, однако через мгновение Антюх буквально уложил Хомченовского на газон и привез пенальти в свои ворота. Лунев четко исполнил приговор. В середине тайма Приходько удачно замкнул прострел от Дибанго, выведя Кривбасс вперед. Последние 20 минут Заря доигрывала в меньшинстве – Гулько прыгнул в ноги Татаркову и заработал второй "горчичник". Уже в добавленное время Дебелко буквально продавил защитника, вышел один на один и поставил финальную точку в матче.