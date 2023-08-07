"Команда сыграла два матча подряд против представителей Украины в еврокубках. Эти игры были непростые для нас. Приятно побеждать в таких матчах. Мы анализируем всех соперников. Мы сами во многих эпизодах играем один в один, поэтому были готовы к этому в исполнении Ворсклы.

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Соперник играет в яркий и современный футбол. Случилось так, что во втором тайме мы снова прибавили, хорошо выглядели функционально и победили. Пропустили после стандарта, думаю, это нехватка концентрации. Хотя мы тренируем стандартные положения, но нужно более ответственно к этому относиться.

Ворскла хорошо функционально подготовлена, особенно в первом тайме это было заметно. Команда перед этим сыграла тяжелый матч, особенно в эмоциональном плане, дорога не проста. Поэтому мы были в несколько лучших условиях. Но во втором тайме было видно, что мы лучше готовы функционально.

Меня радует то, что у нас на скамейке запасных есть футболисты, равноценные игрокам основы. Поэтому когда мы производим замены, мы уверены, что наши игроки усилят игру. Они выходят в трудные моменты и решают судьбу матча.

При подготовке к сезону мы сделали все, что запланировали. Доволен подготовкой и отношением футболистов. У нас было непростое собрание, но все тяжело и плодотворно работали. Приятно побеждать в двух матчах подряд, но нужно двигаться дальше.

Нам важно, чтобы была стабильность. У нас молодая команда, и за это я переживаю. Это молодые игроки, и они будут ошибаться. Но важно, чтобы они делали выводы и учились этим ошибкам.

В сравнении с прошлым сезоном игроки лучше воспринимают информацию. Видно, что они прогрессируют и им еще есть куда расти в игровом плане", – цитирует Пономарева. клубная пресс-служба Руха.