Прикарпатье и Карпаты сойдутся в поединке 1/64 финала Кубка Украины. Матч можно будет посмотреть в этой новости на "Футбол 24".

Матч Прикарпатье – Карпаты начнется в 15:00. Игра состоится на стадионе Рух в Ивано-Франковске. Где смотреть Прикарпатье – Карпаты? Поединок будет транслировать YouTube-канал Прикарпатья.

Маркевич готов пожертвовать Кубком Украины – наставник Карпат объяснил непростое решение

Мирон Маркевич уже заявил, что проведет ротацию состава, поэтому в составе Карпат следует ожидать появления игроков резерва и воспитанников клуба. Все из-за главной цели "львов" – выход в УПЛ

Напомним, Карпаты начали сезон Первой лиги минимальной победой над Хустом. Прошлый сезон "зелено-белые" под руководством Андрея Тлумака завершили лишь на пятом месте.

Первая лига: Маркевич с победы дебютировал в Карпатах, Левый берег уничтожил Горняк-Спорт