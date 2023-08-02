Прикарпатье – Карпаты: онлайн-видеотрансляция матча Кубка Украины
Прикарпатье и Карпаты сойдутся в поединке 1/64 финала Кубка Украины. Матч можно будет посмотреть в этой новости на "Футбол 24".
Матч Прикарпатье – Карпаты начнется в 15:00. Игра состоится на стадионе Рух в Ивано-Франковске. Где смотреть Прикарпатье – Карпаты? Поединок будет транслировать YouTube-канал Прикарпатья.
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