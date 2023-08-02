Провалившийся в Италии талант Милана может перебраться в Ла Лигу – футболист получит шанс реанимировать карьеру
Шарль Де Кетеларе попал в сферу интересов испанского Реала Сосьедада.
Полузащитник Милана Шарль Де Кетеларе может сменить команду уже в летнее трансферное окно – футболистом интересуется испанский Реал Сосьедад. Об этом пишет издание Football Italia.
Бывший форвард Милана после сложного сезона перебрался в клуб Ла Лиги
По данным источника, испанский клуб готовит официальное предложение по игроку, который не входит в планы коуча Милана Стефано Пиоли.
Шарль может перейти в состав Сосьедада на правах аренды, при этом в договоре будет прописана опция выкупа.
Напомним, Де Кетеларе стал игроком Милана прошлым летом. Бельгиец перебрался в Италию из Брюгге за 32 миллиона евро. Футболист за 40 матчей сумел отдать только одну голевую передачу.