Парижский клуб настолько не хочет отпускать француза бесплатно, что готов пойти на любые условия, чтобы положить в свой карман хотя бы несколько евроцентов.

Барселона попытается подписать Мбаппе, несмотря на отсутствие денег

Как сообщает журналист BBC Саймон Стоун, ПСЖ готов принять идею отпустить Килиана Мбаппе в аренду этим летом, чтобы он провел последний год своего контракта в другом месте. Это позволит клубу заработать хотя бы какие-то деньги. Парижане, даже если француз останется в команде, не собираются его включать в основной состав и могут отстранить от тренировок с первой командой.

Сейчас Килиан Мбаппе твердо стоит на своем. Он планирует остаться в Париже до 2024 года, а затем покинуть ПСЖ на правах свободного агента.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?