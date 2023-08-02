Брэдли Барколя может сменить клуб уже этим летом. ПСЖ сделал новое предложение Лиону по переходу игрока.

ПСЖ не оставляет надежды подписать лидера молодежной сборной Франции и Лиона Брэдли Барколя, улучшив трансферное предложение. Об этом пишет Foot Mercato.

ПСЖ нацелился на форварда сборной Франции, зажигающего в Бундеслиге

По данным источника, парижане предлагают за перспективного вингера более 30 миллионов евро – Лион взял время на размышления.

Напомним, с самим Брэдли руководство ПСЖ уже согласовало условия 5-летнего контракта. Футболист был одним из лучших на молодежном Евро-2023, где сборная Франции уступила команде Украины в 1/4 финала.

Кейн и еще три суперфорварда готовятся сменить клуб – 100-миллионные трансферы для МЮ и Баварии