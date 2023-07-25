Луис Энрике, став главным тренером парижан, захотел немного пошатнуть иерархию голкиперов в клубе. Серхио Рико восстанавливается от несчастного случая, а на Кейлора Наваса в клубе не рассчитывают. Таким образом ПСЖ начал поиски конкурента для Доннаруммы.

ПСЖ отважился на отчаянный шаг, чтобы заработать на Мбаппе – все попытки остаются безрезультатными

Как информирует Relevo, Луис Энрике хочет привлечь в свою команду экс-голкипера Барселоны Арнау Тенаса. Каталонцы не продлили контракт с игроком и он был вынужден уйти из клуба, в котором играл 13 лет. 22-летний футболист и тренер ПСЖ пользуются услугами одного агента, что может быть преимуществом во время переговоров. Луис Энрике ценит качества Тенаса, а особенно его игру ногами. Для Арнау переезд в Париж прекрасная возможность получить опыт.

Испанский голкипер не успел дебютировать за первую команду Барселона. Арнау Тенас выступал на молодежном Евро-2023 в составе сборной Испании. Вместе с партнерами он дошел до финала турнира, в котором проиграли сборной Англии.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023