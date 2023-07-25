Товарищеский матч 25 июля 2023

ПСЖ – Аль-Наср – 0:0

Спарринг между командой Криштиану Роналду и ПСЖ прошел в Японии. Туда, как известно, не взяли Килиана Мбаппе. Сага со скандальным французом только набирает обороты и, похоже, продлится до конца трансферного окна. Но на замену в составе ПСЖ вышел другой Мбаппе – брат Килиана Итан. Японские фанаты все же увидели Мбаппе. Правда, не совсем того, какого хотели.

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Перед свистком на перерыв Аль-Наср мог повести в счете. Фофана навесил на Роналду, задумавшего повторить свой легендарный гол бисиклетой в ворота Ювентуса в Лиге чемпионов. Возраст берет свое – вышло не очень. Неточный удар, еще и в офсайд залез Криштиану. Но именно этот момент был самым зрелищным в первом тайме, завершившемся нулевой ничьей.

RONALDO WHAT AN ATTEMPT.pic.twitter.com/kfC4JTWFuc — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) July 25, 2023

У Криштиану был еще один классный момент, но спас голкипер. За ПСЖ, к слову, сыграл Джанлуиджи Доннарумма, который недавно пострадал от дерзкого ограбления.

В итоге, ни одна из команд забить так и не смогла. 0:0 – Криштиану Роналду и Ко прервали серию разгромных поражений (1:4 от Бенфики, 0:5 от Сельты), а парижане под руководством Луиса Энрике провели очень бледный поединок.