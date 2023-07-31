Француз отказался активировать дополнительный год в своем контракте с парижанами. Килиан Мбаппе намерен покинуть клуб в статусе свободного агента и присоединиться к Реалу. Отпускать бесплатно лучшего игрока ПСЖ не собирается и продолжает давить на Мбаппе всеми доступными способами.

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Как информирует Foot Mercato, катарские владельцы клуба намерены придерживаться своей позиции: если Килиан останется в ПСЖ на сезон 2023/24, он не будет играть за основную команду. Руководство хочет дать игроку понять, что только его уход или продление контракта могут ослабить напряженность в отношениях.

Килиан Мбаппе присоединился к парижскому клубу летом 2017 года за 180 миллионов евро. Вместе с ПСЖ он пять раз завоевывал титул чемпиона Франции. В активе нападающего 212 голов в 260 матчах за парижан.

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