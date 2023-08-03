Парижане активно работают над усилением своей команды. Французский гранд уже ждет перехода Усмана Дембеле, а также планирует подписать 22-летнего Гонсалу Рамуша.

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Как сообщает Фабрицио Романо, Бенфика и ПСЖ почти пришли к соглашению о трансфере нападающего. Португальцы получат 80 миллионов евро за своего игрока. Рамуш подписал соглашение с парижанами на пять лет – до 2028 года.

Гонсалу – воспитанник Бенфики. За первую команду он сыграл в 106 матчах, в которых оформил 41 гол и отдал 16 ассистов. Рамуш в составе сборной Португалии ездил на чемпионат мира в Катар. В матче против швейцарцев нападающий оформил хет-трик и помог своей команде выйти в 1/4 финала.

К слову, именно 22-летний Гонсалу Рамуш был одной из главных причин, почему Роман Яремчук покинул Бенфику летом 2022-го. Результативность португальца не дала украинскому нападающему никаких шансов на стартовый состав "орлов".

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