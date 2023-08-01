Звездный испанский защитник Серхио Рамос, по завершению прошлого сезона покинувший ПСЖ и находящийся в статусе свободного агента, нашел новую команду.

Рамос получил сенсационное предложение из-за океана

Как сообщает турецкий журналист Фатих Демиркол в своем twitter-аккаунте, Рамос согласовал условия личного контракта с Галатасараем и готовится пройти медосмотр перед подписанием соглашения с чемпионом Турции.

Никаких финансовых условий и сроки возможного договора источник не раскрывает.

Напомним, два последних сезона Серхио Рамос защищал цвета французского ПСЖ. Также 37-летний футболист известен по выступлениям в составе мадридского Реала и Севильи.

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