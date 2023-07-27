Капитан ПСЖ Маркиньос поддержал Килиана Мбаппе в конфликте с клубным руководством, и боссам парижан это не понравилось. "Надеюсь, он вернется и поможет ПСЖ. Он выдающийся игрок", – сказал бразильский защитник по прибытии в Японию.

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Среди недовольных этим высказыванием оказались как катарские владельцы клуба, так и лично президент Нассер Аль-Хелаифи. Согласно источнику, игроки команды находятся в смятении: они разрываются между поддержкой партнёра по команде и желаниями боссов. Об этом информирует RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе не поехал вместе с командой на японское турне из-за нежелания продлевать контракт с клубом. Через год Килиан сможет покинуть команду бесплатно, и руководителей ПСЖ этот вариант не устраивает – они требуют от игрока уйти либо сейчас, либо продлить соглашение.

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