Реал и Ювентус встретились в товарищеском матче во время турне в США.

Товарищеская встреча

Ювентус – Реал – 3:1

Голы: Кин, 1, Веа, 20, Влахович, 90+5 – Винисиус, 38

Реал и Ювентус продолжают готовиться к старту сезона 2023/24. Мадридцы в прошлом матче уступили Барселоне (0:3), а Ювентус в серии пенальти обыграл Милан.

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С первых секунд матча у "сливочных" начались проблемы. Уже на первой минуте после красивейшей атаки Мойзе Кин открыл счет. Через короткий промежуток времени у Реала была возможность сравнять цифры на табло. Дальний удар Винисиуса парировал Щенсны, а Беллингем не смог подстроиться под мяч на добивании. В середине первого тайма сын обладателя "Золотого мяча" Джорджа Веа, Тимоти, впервые забил за новую команду. Впрочем, Винисиусу удалось сократить отставание Реала.

После перерыва подопечные Карло Анчелотти попытались отыграться, однако надежная игра голкипера Ювентуса не позволила забить. Мадридцы пропустили третий гол уже в компенсированное время. Тибо Куртуа неуверенно сыграл и от его ноги мяч залетел в сетку после удара Влаховича. Отметим, что Анчелотти так и не выпустил на поле украинца Андрея Лунина.