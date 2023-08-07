Мбаппе в настоящее время находится вне проекта ПСЖ. Так его наказали за нежелание продлевать контракт. Идея Килиана состоит в том, чтобы следующим летом отправиться в Мадрид на правах свободного агента.

ПСЖ пошел на унижение ради нового контракта с Мбаппе – ответ звезды категоричен

Впрочем, Реал готов спасти звездного француза от угрозы на год остаться без футбола. По информации L'Équipe, Флорентино Перес может выделить около 200 миллионов евро, чтобы забрать игрока на Сантьяго Бернабеу.

В то же время Мадриду нужны гарантии. Королевский клуб не хочет, чтобы повторилась ситуация, когда Мбаппе передумал в последний момент. Реал не будет ничего делать, пока Килиан публично не объявит, что хотел бы покинуть ПСЖ уже этим летом.

Мбаппе между ПСЖ и Реалом – деньги или мечта?