Гюлер выбыл на два месяца и будет проходить консервативное лечение. Об этом информирует Real Madrid Info. Таким образом, турецкому игроку не понадобится операция.

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Ожидается, что Гюлер будет доступен уже в начале октября. Ранее сообщилось, что Реал рассматривает вариант не заявлять Арду на первую часть сезона 2023/24, если ему потребуется операция.

Напомним, что "бланкос" подписали игрока летом из Фенербахче за 20 млн евро. В прошлом сезоне Гюлер сыграл за Фенербахче 35 поединков, забил 6 голов и отдал 7 голевых передач. Хавбек поражал своей техникой на тренировках Реала, но именно там и получил повреждение мениска.

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