Реал на своём официальном сайте объявил о трансфере Антонио Бланко к новичку Ла Лиги – Алавесу. Предыдущий сезон полузащитник провёл в составе баскской команды на правах аренды.

Реал получил вердикт по поводу агрессивного поведения своего игрока – ему грозила пятиматчевая дисквалификация

Бланко дебютировал за взрослую команду Реала в сезоне 2020/21 и принял участие в розыгрыше Лиги чемпионов, которую выиграл Мадрид. До недавнего времени он был игроком молодежной сборной Испании. Он выиграл чемпионат Европы в составе сборной U-17 в 2017 году и в составе сборной U-19 в 2019 году. Бланко был в команде U-21, которая недавно выбила Украину с Евро-2023, но сама в финале уступила Англии. Хавбек отгрузил один из 5 голов в ворота "сине-желтых".

Согласно Marca, Бланко подписал с Алавесом контракт до лета 2027 года. Столичный клуб сохранит часть прав на своего воспитанника.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023