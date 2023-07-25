Полузащитник Реала Федерико Вальверде избежал наказания за инцидент с Алексом Баэной из Вильярреала.

После матча между Реалом и Вильярреалом (2:3) в 28-м туре чемпионата Испании прошедшего сезона Вальверде дождался Баэну на парковке и ударил его в лицо. Сообщалось, причиной такого поступка могла стать реакция игрока Вильярреала во время матча – он шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.

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Тогда же Баэна написал заявление в полицию – Вальверде грозила дисквалификация на 5 матчей. Однако, как информирует Marca, суд Мадрида отклонил иск игрока Вильярреала.

Согласно источнику, судья не посчитал предоставленные футболистом аргументы доказанными. Сообщается, что записи с камер стадиона Сантьяго Бернабеу не соответствуют показаниями Баэны. Таким образом, Вальверде избежал наказания.

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