В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающего раунда квалификации Лиги конференций 2023/24. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Церемония жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги конференций стартовала в 15:00 по Киеву. Украину на этой стадии могут представить киевское Динамо (если пройдет греческий Арис в 3-м раунде) и СК Днепр-1 (в случае вылета от Славии в Лиге Европы).

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В Пути чемпионов сыграют 10 команд – 5 победителей третьего раунда Лиги конференций в Пути чемпионов и 5 команд, которые проиграют в третьем раунде Пути чемпионов Лиги Европы. В Основном раунде плей-офф квалификации 34 участника (5 прямых путевок, 27 победителей третьего раунда Лиги конференций, 2 участника Основного пути третьего раунда Лиги Европы).

Команды из одной страны сыграть между собой не могли. В отличие от Лиги Европы, где СК Днепр-1 в случае прохода Славии будет противостоять луганской Заре. Динамо для прохода в групповой турнир Лиги конференций нужно одолеть Арис (3-й раунд) и победителя пары Бешикташ – Нефтчи. Примечательно, что нынешний наставник Динамо Мирча Луческу в свое время возглавлял Бешикташ и выиграл с ним титул чемпиона Турции.

Киевлянам не повезло с жребием, ведь другими возможными соперниками были более скромные клубы. Это победители пар Дила (Грузия) – АПОЭЛ (Кипр), Б-36 Торсхавн (Фарерские острова) – Риека (Хорватия) и Тобол (Казахстан) – Дерри Сити (Северная Ирландия).

СК Днепр-1, если вылетит от Славии, будет противостоять сильнейшему в паре Лех Познань – Спартак Трнава.

Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги конференций

Путь чемпионов

Группа 1

Победитель матча Балкани/Линкольн Ред Импс – проигравший в матче Шериф/БАТЭ

Проигравший в матче Жальгирис/Хекен – победитель матча Хамрун Спартанс/Ференцварош.

Группа 2

Победитель матча Струга/Свифт – проигравший в матче Зрински/Брейдаблик

Победитель матча Фарул/Флора – проигравший в матче Карабах/ХИК

Проигравший в матче Астана/Лудогорец – победитель матча Вальмиера/Партизани.

Основной путь

Матчи плей-офф квалификации Лиги конференций состоятся 24 и 31 августа. Время начала поединков УЕФА объявит до 11 августа. Жеребьевка группового турнира запланирована на 1 сентября.

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