Серб перебрался на Стадио Олимпико только прошлым летом. Поскольку Матич перешел на правах свободного агента, ему выписали щедрую зарплату – 4 миллиона евро. Для чемпионата Италии это очень большая сумма.

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Впрочем, Жозе Моуринью не сумел как следует интегрировать в командные механизмы своего любимца, с которым работал в Челси и Ман Юнайтед. Неманья в рамках Серии А преимущественно выходил на замену, а игровое время набирал в кубковых турнирах – в общей сложности провел 50 матчей (2 гола, 3 ассиста).

После трансферов этого года конкуренция на позиции Матича только выросла, поэтому Рома готова отпустить 35-летнего серба. В его услугах заинтересован французский Ренн, сообщает Ouest-France. Неманья также заинтересован в таком сценарии и якобы даже снизит свои требования по зарплате.

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