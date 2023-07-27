УЕФА отклонил апелляцию Ромы по поводу четырёхматчевой еврокубковой дисквалификации Жозе Моуринью. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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Таким образом, португальский тренер совершенно точно не сможет руководить своей командой в четырёх стартовых матчах группового этапа Лиги Европы. Он сможет присутствовать в технической зоне, начиная с 5-го тура группового этапа Лиги Европы, матчи которого состоятся 30 ноября.

Напомним, что столь большую дисквалификацию Моуринью заработал за свои нападки на главного арбитра финальной встречи ЛЕ с Севильей Энтони Тейлора. Португалец подкараулил судью на парковке после матча и в грубой форме заявил, что тот – настоящий позор своей профессии.

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