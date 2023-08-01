"Хорошая победа! Счастлив от того, что забил и помог команде выйти на первое место в группе", – написал Роналду в своем instagram-аккаунте после игры.

Роналду прервал безголевую серию, забив в 22 сезоне подряд – экс-тренер Шахтера одержал первую победу

Напомним, Роналду впервые за пять матчей отличился за Аль-Наср. Криштиану отозвался на передачу партнера с фланга и головой отправил мяч в сетку.

Португалец забивает в своем 22 сезоне подряд. Это первая победа экс-тренера Шахтера Луиша Каштру во главе Аль-Насра в официальных встречах.

После двух матчей Кубка арабских чемпионов в группе С команда Каштру занимает первое место с четырьмя баллами в своем активе.