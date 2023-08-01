Кубок арабских чемпионов

Группа С

Монастир – Аль-Наср – 1:4

Гол: Ладжами, 66 (аг) – Талиска, 42, Роналду, 74, Амри, 88, Алива, 90

В первом матче Кубка арабских чемпионов Роналду и Ко удовлетворились лишь ничьей. Учитывая неуверенную игру в товарищеских встречах, Аль-Насру потребовалась победа, чтобы реабилитироваться перед фанатами.

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Роналду и Ко в конце первой половины встречи вышли вперед благодаря голу Талиски. Криштиану во втором тайме имел хорошую возможность удвоить преимущество своей команды, однако попал прямо в голкипера соперника. Заставил понервничать Аль-Наср Ладжами, забивший в собственные ворота, сравняв таким образом счет. Впрочем, Роналду не хотел проводить очередной матч без победы. Криштиану отозвался на передачу партнера по флангу и голову отправил мяч в сетку. К концу встречи Аль-Наср еще дважды огорчил Монастир. После двух матчей в группе С команда португальца занимает первое место с четырьмя баллами в своем активе.

Роналду впервые за пять матчей отличился за Аль-Наср. Португалец забивает в своем 22 сезоне подряд. Это первая победа экс-тренера Шахтера Каштру во главе Аль-Насру в официальных встречах.