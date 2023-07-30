Аль-Наср встречался с Аль-Шабабом в первом туре группового этапа Арабской лиги чемпионов.

Поединок завершился нулевой ничьей, а Роналду вышел только на последние полчаса. 38-летний португалец очень быстро забил, однако гол отменили из-за минимального офсайда.

Pues con esta toma parece que se confirma...otro gol legal anulado a Cristiano Ronaldo.



¿Cuántos van ya? pic.twitter.com/DeDj4thpCs — CR7STIANISMO (@Cr7stianismo_) July 28, 2023

Форвард Аль-Насра не смог успокоиться даже после финального свистка. Роналду размахивал руками, бормотал себе что-то под нос и брызгал водой в сторону ходившего рядом оператора. Главный тренер Аль-Насра Луиш Каштру едва успокоил подопечного, который не может забить в пяти матчах подряд.

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