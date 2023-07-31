"Победа есть победа, для нашей молодой команды это было очень важно. Вы видите, какие потери мы понесли в межсезонье, поэтому я очень доволен молодыми игроками. Некоторые из них сыграли свой первый матч, поэтому результат вдвойне удовлетворяет.

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С каждым днем и тренировкой мы должны улучшать свою игру, это даже не обсуждается – над этим надо работать.

Почему не удалось использовать численное большинство и увеличить преимущество в счете? Скажем так, есть психология – когда ты побеждаешь и хочешь ее сохранить, а тем более есть молодые игроки, то на них оказывается очень большое психологическое давление. Они боятся допустить ошибку, поэтому где-то играют на удержание счета, не рискуют. Это молодость, это нужно пройти.

Словесные перепалки между тренерскими штабами? Да я не знаю, это все эмоции. В игре много моментов не в чью-то пользу. Они (Вернидуб и Ко, – прим.) апеллировали насчет удаления, я даже не понимал. Был у бровки – видимо относительно удаления", – цитирует Ротаня Tribuna.

Напомним, Кривбасс минимально уступил Александрии, а Юрий Вернидуб на протяжении матча активно высказывал свое недовольство действиями арбитра Ярослава Козыка. После неназначения пенальти на Хомченовском и удаления Семотюка коуч криворожан даже хотел забрать команду с поля.

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