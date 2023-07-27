"В ответ на недавнее решение Исполкома УАФ о том, что с нового сезона клубы УПЛ должны будут сами оплачивать работу всех машин VAR в чемпионате, Рух отправил письмо в Украинскую ассоциацию футбола и в УПЛ с требованием к УАФ отчитаться перед клубами УПЛ о вырученных средствах от реализации беттинговых прав клубов в течение трех последних сезонов, а также о потраченных средствах команд Премьер-лиги от контракта с титульным спонсором Vbet в сумме 200 тысяч долларов США.

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Эти права и деньги клубы УПЛ делегировали УАФ под конкретное целевое назначение – приобретение систем VAR для обслуживания матчей Лиги. Если же в течение трех дней УАФ не предоставит клубам исчерпывающие ответы на свои вопросы, Рух без промедлений зарегистрирует в ГБР представление на проведение проверки и возбуждение соответствующего производства.

На Общем собрании участников УПЛ, которое состоялось 23 июня, клубы поручили руководству украинской Премьер-лиги обратиться к УАФ по ряду вопросов, но так и не получили на них ответов. Компания "УАФ Маркетинг", которая три последних сезона занимается реализацией беттинговых прав клубов УПЛ, которые, напомним, являются собственностью клубов, ссылается на конфиденциальность контракта и отказывается отчитаться клубам УПЛ о состоянии их собственности и результатах финансово-хозяйственной деятельности по использованию систем VAR Украинской ассоциацией футбола. Ведь в СМИ неоднократно фигурировала информация о том, что УАФ предоставляла в аренду румынской Футбольной федерации одну из машин VAR", – говорится в заявлении Руха.

Напомним, в новом сезоне клубы УПЛ должны будут сами оплачивать работу всех машин VAR в чемпионате – в прошлом чемпионате за финансирование работы видеоассистентов арбитра отвечала УАФ.