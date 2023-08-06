Ворскла проводила свой третий матч в новом сезоне, но только первый – в чемпионате. Команда подходила к выездной встрече с Рухом на фоне вылета из еврокубков, что било по моральному состоянию. Впрочем, еще больше тревожило физическое состояние, ведь "зелено-белые" долго и тяжело добирались из Грузии во Львов.

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Тем не менее, гости смогли открыть счет уже на 10-й минуте. Помог интересный розыгрыш углового: ворскляне массово насытили вратарскую площадку – голкиперу никак было выйти на мяч, а после подачи у ворот Ледвия произошла серия отскоков. В этой суматохе первым разобрался Скляр, который затолкал сферу в сетку. 0:1!

Рух огрызнулся штрафным ударом на 17-й минуте. Дидык метров с 30-ти попытался попасть в левую девятку, но мяч пролетел рядом со стойкой. На 30-й же минуте Притула пробивал со стандарта мягче, направив сферу точно в руки Исенко.

Ворскла ответила на 35-й прострелом с правого фланга в центр штрафной площади. Степанюк принял мяч, раскрутился вокруг оси и бахнул над воротами. Наказание за расточительство было мгновенным – вынос за спину Сантане принял Климчук, который начал убегать один на один.

Тьяго почти догнал его. Параллельное открывание Теслюка тоже уже почти перекрыли, однако центрбек все равно сбил нападающего. Львовский Грилиш немного схитрил, сгибая ноги еще до контакта с центрбеком – это несколько изменило динамику эпизода и привело к удару в мяч и ступню. Арбитр назначил пенальти, а Климчук уверенно его реализовал. 1:1.

На 44-й он мог и дубль оформить, пробив со стандарта с рикошетом от стенки. Сфера полетела под перекладину, но Исенко спас Ворсклу. В итоге, отдыхать команды отправились при ничейном счете.

Первый тайм оказался равным и бедным на моменты, а вот во втором болельщики поймали флешбек. Как и в матче против Зари неделю назад, Рух существенно добавил после перерыва – команда Виталия Пономарева преобладала Ворсклу в интенсивности и регулярно обостряла. Полтавчане же вообще ничего не создавали.

На 56-й минуте для гостей прозвучал первый звоночек. Теслюк получил передачу за спины защитникам и оказался прямо перед Исенко, пробив в него – а Сыч с добивания направил мяч мимо дальней штанги. Сразу после этого вместо Рунича и Теслюка вышли Соломон-Отабор с Квасницей.

Полтавчане намека не поняли, за что и поплатились. На 58-й минуте Притула выиграл верховое единоборство и головой сбросил мяч за спины центрбекам. Климчук подхватил сферу и вылетел один на один, уверенно переиграв Исенко. 2:1!

Еще через три минуты Сапуга выгрыз мяч в зоне перед штрафной и сразу же бахнул над воротами. На 67-й же Соломон-Отабор влетел на левый край и катил под удар Кваснице в пустые – Павлюк в последний момент спас "зелено-белых".

В конце концов, на 72-й Притула вывел Квасницу на свидание с Исенко, а тот пробил в Павла. Мяч отскочил прямо на ногу Ильи, что вылилось в третий гол. 3:1.

Апофеозом игры ворсклян во втором тайме стал четвёртый гол. Исенко отдал пас Павлюку, а тот просто покатил мяч в пустые ворота. Эпизод напомнил футбольный симулятор FIFA – мы все таким образом забивали в пустые, если надо было оформить какой-то конкретный счет. 4:1.



Именно с этими цифрами на табло матч и подошел к концу. Рух празднует вторую подряд победу в новом чемпионате.

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