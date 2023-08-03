Рух возвращается на Арену Львов после вынужденного матча на стадионе Карпат
3 августа 19:42 - Читати українською
"Желто-черные" вернутся на стадион, который был заявлен домашним на сезон 2023/24.
37’ Юрий Климчук
58’ Юрий Климчук
70’ Илья Квасница
81’ Евгений Павлюк
Александр Скляр 10’
10’ Александр Скляр
37’ Юрий Климчук
58’ Юрий Климчук
70’ Илья Квасница
81’ Евгений Павлюк
Рух проведет матч против Ворсклы на Арене Львов, сообщает официальный сайт клуба.
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Предыдущую игру – домашнюю против Зари – "желто-черные" провели на стадионе Украина во Львове. Все из-за того, что на Арене Львов проводили реновацию газона.
К слову, матч Рух – Ворскла состоится 6 августа, начало в 19:00. Команды находятся в полярных частях таблицы – львовяне вырвали победу над Зарей, тогда как Ворскла свой матч против СК Днепр-1 не играла.
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