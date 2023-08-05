Заря получила предложение от Сандерленда по нападающему Назарию Русину, сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

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"Черные коты" готовы выложить за 24-летнего форварда 2 млн евро плюс бонусы. По информации источника, Сандерленд – не единственный клуб Чемпионшипа, который претендует на украинца. Имена других команд пока не раскрываются.

Напомним, Русин перешел в Зарю летом 2022 года из Динамо за 250 тысяч евро. В прошлом сезоне в 30 матчах забил 13 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

Сандерленд – шестикратный чемпион Англии (однако все титулы он завоевывал еще до Второй мировой войны). Наивысшим достижением в послевоенный период стал Кубок страны в 1973 году. Сейчас команда выступает во втором по силе дивизионе – в прошлой кампании она финишировала шестой и не смогла побороться за выход в АПЛ. Уже в воскресенье, 6 августа, Сандерленд стартует в новом сезоне домашним матчем против Ипсвича.

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