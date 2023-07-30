"Матч был очень интересный. Понятно, что итоговым результатом мы недовольны. Ребята продемонстрировали характер, во втором тайме игра уже была совсем другой. Мы часто с Олегом Голодюком им говорим, быть внимательными с первой секунды на поле. С этим нужно что-то делать, игроки также должны более ответственно к этому относиться. Над этим надо работать.

Победный старт ван Леувена и травма Бондаря в видеообзоре матча Металлист 1925 – Шахтер – 1:2

Несмотря на то, что это первая игра сезона, мы всегда говорим, что надо верить в собственные силы. Когда мы уверены в себе, мы играем иначе. Вы правильно сказали, что в некоторых эпизодах были ошибки, на тренировках такого нет. В этой игре несколько "уважали" соперника, а нужно было больше верить в себя", – приводит слова Эдмара официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, Шахтер минимально обыграл Металлист 1925 (2:1) в матче первого тура УПЛ. За харьковчан единственный мяч забил Дмитрий Юсов.

Шахтер победил Металлист 1925 – ван Леувен дебютировал во главе "горняков" в УПЛ, Бондарь покинул поле на электрокаре