"С Панатинаикосом нужно сотворить маленькое чудо": Пихаленок назвал главное условие прохода в следующий раунд ЛЧ
Полузащитник СК Днепр-1 Александр Пихаленок поделился ожиданиями от ответного матча против греков в квалификации Лиги чемпионов.
"Ожидаем очень тяжелый матч. Первую встречу мы проиграли 1:3. Теперь будем играть в гостях против команды, которая будет действовать при поддержке родных трибун. Но это Лига чемпионов, и нам нужно сотворить маленькое чудо и отдать все силы, чтобы пройти в следующий раунд.
Панатинаикос – СК Днепр-1: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов
В составе Панатинаикоса много опытных игроков, которые поиграли в хороших чемпионатах, поэтому это сильная команда.
Относительно первого матча, то мы пропустили быстрый гол и это пошло не по нашему плану. Плюс первый тайм мы сыграли не очень хорошо. После перерыва мы, хоть и пропустили два мяча, но играли намного лучше.
Считаю, что если мы будем играть так, как во втором тайме прошлого матча, и при этом устраним ошибки, то результат будет за нами", – сказал Пихаленок на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, повторная дуэль с греками состоится уже сегодня, 1 августа, в 20:30. Первая игра завершилась поражением днепрян 1:3.
Панатинаикос – СК Днепр-1: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов