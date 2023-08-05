Александр Панков, представляющий интересы новоиспеченного "горняка" Дмитрия Чигринского, рассказал о камбеке своего подопечного в донецкий клуб.

"Самые быстрые переговоры за мою 15-летнюю карьеру. Я хочу запомнить и наслаждаться этим мгновением очень долго, потому что знаю, как Дмитрий ждал возвращения в родной клуб.

Чигринский признался, как состоялось его возвращение в Шахтер

За 7 лет нашего сотрудничества мы видели много интересных моментов, но возвращение в Шахтер в 36 лет – это чистый кайф", – написал Панков на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Чигринский присоединился к команде Патрика ван Леувена в статусе свободного агента. Соглашение с игроком рассчитано на один сезон – до 30 июня 2024 года.

Шахтар може відмовитися від чемпіона світу, який став відкриттям сезону за кордоном – що скаже ван Леувен?