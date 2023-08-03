"Сине-желтые" может сыграть домашний поединок отбора на Евро-2024 против Северной Македонии в Чехии.

Пражская Славия предложила сборной Украины провести поединок против македонцев на стадионе Эдем в столице Чехии, информирует Sport.cz.

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Отмечается, что клуб готов взять на себя расходы за пребывание "сине-желтых" в Чехии. Сборная Украины будет выбирать из нескольких вариантов – также есть возможность провести встречу в Братиславе, столице Словакии. Решение должно быть принято уже в ближайшие дни.

К слову, поединок Украина – Северная Македония запланирован на 14 октября, начало в 16:00. Международные матчи пока не проводятся в Украине из-за войны с Россией.

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