"Сегодня был интересный матч – обе команды играли в агрессивный футбол. Было много длинных передач, причем от обеих команд. Оболонь создала нам много проблем, хотя счет мог быть и 5:0, поскольку мы имели большое количество голевых моментов, много стандартов.

Исторический дубль Ярмоленко после камбэка в Динамо в видеообзоре матча с Оболонью – 4:2

Повторюсь, Оболонь хорошо подошла к сегодняшнему матчу. Возможно, где-то наши игроки чувствовали себя расслабленно, но, в принципе, все хорошо – я доволен результатом и добытыми тремя очками. У Оболони хорошая команда, всегда играет дома неплохо, и сегодня они стремились нас победить.

Кто больше виноват в трех пропущенных голах в последних двух матчах? У меня претензии и к защитникам, и к Бущану", – цитирует Луческу официальный сайт киевлян.

Напомним, Динамо после победы над Оболонью с 6-ю очками возглавило турнирную таблицу УПЛ.

Динамо перестреляло Оболонь в дерби – исторический Ярмоленко, 6 голов, 2 отмененых, жара VAR, шоу Черненко и Буяльского