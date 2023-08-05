Середняк АПЛ отдал 20 миллионов за юного бразильца – в соглашении есть пункт о "Золотом мяче"
Бразилец Матеус Франса попробует свои силы в английской Премьер-лиге.
Английский Кристал Пелас официально объявил о переходе юного полузащитника Фламенго Матеуса Франсы. Об этом пишет клубная пресс-служба.
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По официальным данным, бразилец подписал контракт с клубом на 5 лет – до лета 2028 года. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, трансфер стоил англичанам 20+10 млн евро. Половина бонусов достигается довольно легко, а оставшиеся 5 миллионов Фламенго может получить, если Франса выиграет "Золотой мяч"
Бразилец в свои 19 лет успел забить 9 голов в 54 матчах за Фламенго. Франса способен сыграть по всей центральной оси – от позиции хавбека до оттянутого нападающего.
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