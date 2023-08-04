Севилья достигла принципиальной договорённости с франкфуртским Айнтрахтом о приобретении опорного хавбека Джибриля Соу. Как информирует официальный сайт испанского клуба, сейчас игрок находится в Сан-Франциско в ожидании медицинского обследования. Как только врачи Севильи дадут зелёный свет, он сразу же поставит подпись под пятилетним контрактом.

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Сумма трансферной стоимости не разглашается.

Напомним, что Соу является победителем Лиги Европы 2021/22 в составе немецкого клуба. Примечательно, что финальный матч Айнтрахт выиграл у шотландского Рейнджерс в серии пенальти на домашнем стадионе Севильи – Рамон Санчес Писхуан.

В прошлом сезоне 26-летний игрок провёл за Айнтрахт 47 матчей во всех турнирах, в которых отличился 4 мячами и 11 желтыми карточками.